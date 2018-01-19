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В Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпу

В Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпу

КИЕВ. 19 января. УНН. Автомобиль въехал в толпу людей, которые прогуливались по набережной Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро, в результате чего ранения получили около 15 человек, восьмимесячный ребенок погиб, сообщает УНН со ссылкой на канал Globo.

По предварительным данным, инцидент произошел на всемирно известной набережной Копакабана.

На опубликованных в сети записях видно, что пострадавшие сидят и лежат на земле, им оказывается помощь. Движение частью набережной перекрыто. Среди пострадавших - четверо детей, включая новорожденных.

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Полиция задержала водителя машины. Им оказался 41-летний местный житель. Он рассказал, что перед наездом у него случился эпилептический припадок, который якобы стал причиной потери контроля над транспортным средством. После наезда водитель едва не был побит свидетелями события, однако, полиции удалось отбить его у разъяренных людей.

Сейчас правоохранительные органы выясняют детали происшествия.

Как ранее сообщал, 16 января около 15:15 на Салтовском шоссе Toyota Camry на светофоре сбила 17-летнего парня, которого от удара два раза развернуло в воздухе. Пострадавший погиб. Водитель скрылся, бросил машину в гаражах, снял номера, но через час его задержали. Им оказался 18-летний харьковчанин. Машина с номерами Ах 5050 АО зарегистрирована на 18-летнего Тиграна Енгибарян . Права владелец авто получил три недели назад - через восемь дней после того, как ему исполнилось 18.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Бразилия
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