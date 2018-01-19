В Израиле женщина впервые стала командиром эскадрильи ВВС

КИЕВ. 19 января. УНН. Женщина-пилот впервые в истории военно-воздушных сил Израиля получила назначение на должность командира эскадрильи, сообщает УНН со ссылкой на армейскую пресс-службу Израиля.

Повышение летчицы, которой присвоено звание подполковника, совпало с очередным раундом дебатов с участием политиков, раввинов и прессы о целесообразности внедрения принципов гендерного равенства в вооруженные силы страны.

“Она станет первой женщиной-пилотом в такой должности и звании”, — сообщили военные.

Следуя принятым в Израиле правилам секретности, армейская пресс-служба распространила её фото с заретушированным лицом и называет по первой букве фамилии — Т. Известно, что женщине, которая служит в военно-транспортной авиации, 35 лет, у нее двое детей.

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Вместе с ней звание подполковника и новую командную должность получила женщина-авиадиспетчер, также впервые в истории ВВС Израиля.

Карьера военного пилота была закрыта для женщин в Израиле до 1994 года, когда уроженка Южной Африки Элис Миллер через верховный суд добилась зачисления на летные курсы. Она не смогла их закончить по медицинским показаниям, но вслед за ней туда поступило более 1,2 тысячи израильтянок и полсотни из них добрались до выпуска, писала газета “Гаарец” со ссылкой на данные армии.

Не все в Израиле воспринимают растущее присутствие женщин в вооруженных силах как положительное явление. Большой резонанс на этой неделе получили заявления двух авторитетных раввинов, которые раскритиковали армейское командование за следования “агрессивному феминистскому порядку”, призвав своих последователей уклоняться от службы в “смешанных” частях и потребовали отставки начальника Генштаба Гади Айзенкот.

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал высказывания раввинов “возмутительными” и потребовал от них не вмешиваться в дела армии.

“Выпады против службы женщин в армии больше не раздражают, а вызывают жалость. Несложно заметить, что за этим патриархальным стилем стоит сигнал бедствия от горстки перепуганных мужчин”, - прокомментировала ситуацию крупнейшая газета страны "Исраэль ха-Йом“.

Напомним, бомбардировки ВМС США базы ВВС Сирии Шайрат ракетами “Tomahawk E”, во время которого была уничтожена пятая часть всей боевой авиации армии Асада, была выполнена командоркой ВМС США Андрианой Слоу, которая очень легко доказала, что женщина может быть профессионалом в традиционно “мужских” сферах.