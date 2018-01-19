Регистрация | Вход |
USD: 28,78 0,1114  EUR: 35,21 0,2280 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 19 января 2018 06:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Врачи рассказали, как правильно моржевать на Крещение
Врачи рассказали, как правильно моржевать на Крещение
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

"Будивельник" нанес поражение аутсайдеру Суперлиги "Политехника"

"Будивельник" нанес поражение аутсайдеру Суперлиги "Политехника"

КИЕВ. 19 января. УНН. Во встрече Суперлиги Пари-Матч в киевском “Дворце Спорта” хозяева баскетболисты “Будивельника” принимали харьковский “Политехник”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Киевляне с начала баталии не дали никакого основания зрителям усомниться в статусе фаворита. В результате первая половина игры продемонстрировала значительное преимущество “строит” 52:39. Во второй части противостояния столичный клуб сдержал необходимое преимущество — 87:72.

Примечательно, что после нескольких пропущенных игр на площадку вернулись лидеры “Будивельника” — Руслан Отверченко и Генри Дугат, которые и стали заметными персонами на паркете — Отверченко набрал 16 баллов, а Дугат 11. Также отметим выступление центрового Максима Сандула — 19 + 14 подборов.

Добавим, что “Строитель” продолжает удерживать второе место чемпионата — 14 выигрышей в 18 баталиях. “Политехник” второй с конца — 3 победы в сезоне.

Напомним, Клуб атакующего защитника сборной Украины по баскетболу Сергея Гладыря “Монако” продолжил победное шествие в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов ФИБА.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.