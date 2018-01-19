В Украине на Крещение сильных морозов не предвидится

КИЕВ. 19 января. УНН. На Крещение в Украине будет преобладать влажная погода с небольшими морозами ночью и оттепелью в дневные часы, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Всего на завтра синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, снег, ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 4-6 ° мороза, днем ​​0-2 ° мороза.

В западных областях ожидается снег и мокрый снег, днем ​​местами, температура днем ​​0-3 градуса тепла, на Закарпатье 3-5 градусов тепла.

В северных областях - снег и мокрый снег. Температура днем ​​от 2 мороза до 2 градусов тепла.

В восточных областях - снег и мокрый снег. Температура воздуха от 3 мороза до 2 тепла.

В центральной части ожидается снег и мокрый снег. Температура воздуха днем ​​около нуля.

На юге Украины - мокрый снег и дождь. Температура воздуха 2-5 градусов тепла.

Напомним, 19 января в Киеве на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает пресс-центр КГГА со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.