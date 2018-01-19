КИЕВ. 19 января. УНН. В Черкассах к 18:00 планируют восстановить водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

"Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции КП "Черкассыводоканал", что обеспечивает водоснабжение г. Черкассы, которые планируется завершить до 15 ч. с последующим восстановлением водоснабжения до 18 часов. 19 января", - говорится в сообщении.

Для подвоза воды к населению и социальных объектов (школы, больницы) привлечено 11 единиц техники.

Напомним, в Измаиле Одесской области практически полностью восстановили подачу света, воды и тепла.