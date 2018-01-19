Одноразовое пособие освобожденным заложникам: проект решения передали на согласование правительству

КИЕВ. 19 января. УНН. Министерство социальной политики Украины и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц направили на рассмотрение правительству два проекта решений относительно помощи освобожденным украинским заложникам. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает УНН.

"Параллельно Министерство социальной политики и наше министерство предоставили на рассмотрение правительства 2 положения о предоставлении помощи освобожденным из плена", - сказал он.

По словам Туки, Минсоцполитики в своем проекте документа предложили разовую материальную помощь каждому из заявленных.

Однако, по его словам, в проекте решения МинВОТ предусмотрен длительный комплекс мер по юридическому сопровождению, трудоустройство, медицинской, психологической реабилитации всех освобожденных заложников.

Замминистра уточнил, что эти оба документа находятся на согласовании в профильных министерствах.

"Я надеюсь, что возможно даже на следующей неделе будут уже определенные отзывы наших коллег. И это позволит или вносить определенные коррективы в документ, или выносить его сразу на рассмотрение Кабинета министров", - отметил он.

Однако Тука не стал называть предложенную Минсоцполитики сумму одноразового пособия освобожденным, поскольку документ еще не согласован. Он только напомнил публичное заявление министра социальной политики Андрея Ревы, где тот назвал сумму одноразовой выплаты в размере 100 тыс. грн.

Напомним, Министерство социальной политики Украины предложило выплатить освобожденным из плена украинцам по 100 тыс. гривен денежной помощи.

Как сообщал УНН, 27 декабря состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.