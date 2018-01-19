Валентин Манько: более 50% воинов АТО нуждаются в помощи и реабилитации

КИЕВ. 19 января. УНН. Более 50% реальных участников боевых действий в зоне проведения АТО нуждаются в помощи и реабилитации. При том, что на сегодняшний день через участие в антитеррористической операции прошло более 320 тысяч человек. Об этом заявил председатель ОО “Единый союз Патриотов Украины” Валентин Манько, передает УНН.

“В целом адаптация участников боевых действий к нормальной мирной жизни — очень болезненная тема. Это не только психологическая и медицинская помощь, это и вопрос жилья, поиска работы и т.д. На сегодняшний день этими вопросами занимаются около 20 ведомств, что приводит к полному беспорядку. Уполномоченные госорганы вместо того, чтобы решить конкретную проблему, возникающую в сфере соцзащиты ветеранов, перебрасывают обязательства друг на друга, боятся своих полномочий и ответственности”, — отметил он.

По информации В.Манька, порядок проведения психологической реабилитации участников АТО был утвержден Кабмином лишь 27 декабря прошлого года.

“Постоянно возникают проблемы с получением статуса УБД, льгот и выплат, не отлажены коммуникации с ветеранами и ветеранскими ГО. Ужасная цифра, но уже более 100 случаев суицидов ветеранов АТО! Именно поэтому я вместе со своей командой буду делать все возможное, чтобы Госслужба качественно изменилась, и, наконец, начала выполнять свои прямые функциональные обязанности”, — подчеркнул он.

Как сообщалось, 15 января были объявлены итоги конкурса на должность нового председателя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО. Победителем стал ветеран АТО, воевавший в составе ДУК “Правый Сектор” и “Днепр-1”, волонтер, глава ОО “Единый союз патриотов Украины” Валентин Манько.