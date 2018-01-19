Главврача поликлиники Нацполиции в Кропивницком задержали на взятке

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 января. УНН. Военные прокуроры Кировоградского гарнизона на взятке в тысячу долларов задержали главного врача поликлиники Национальной полиции Украины. Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины, передает УНН.

В пятницу 19 января следователями военной прокуратуры Кировоградского гарнизона Южного региона Украины совместно с сотрудниками УСБУ в Кировоградской области в рамках уголовного производства о вымогательстве взятки разоблачен главный врач поликлиники Национальной полиции Украины в Кропивницком.

Досудебным расследованием установлено, что за решение вопроса о предоставлении бывшему военнослужащему, участнику боевых действий, 3-й группы инвалидности главврач требовал взятку в сумме 1000 долларов США.

Во время передачи второй части взятки в сумме 14 450 тыс. грн правонарушителя задержали правоохранители.

Сейчас военной прокуратурой проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

Кроме того, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины и избрания меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, двое чиновников Киевской требовали взятку в размере 50 тыс. долларов.