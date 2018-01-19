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Миллион долларов "Powerball" разделили между собой 166 сотрудников американской компании

Миллион долларов "Powerball" разделили между собой 166 сотрудников американской компании

КИЕВ. 19 января. УНН. 166 сотрудников американской компании "Missouri" выиграли 1 млн долл. в лотерею "Powerball", объединив деньги при покупке билетов, передает УНН со ссылкой на Fox News.

Сообщается, что изначально сотрудники компании поставили перед собой цель сорвать джекпот “Powerball” в 300 млн долл. Один из инициаторов, Пегги Лунсфорд, собрала с каждого желающего работника компании по 2 долл.

Позже стало известно, что сотрудникам “Missouri” не удалось выиграть 300 млн долл. Однако удача улыбнулась американцам на Рождество — их выигрыш составил 1 млн долл.

Миллионный выигрыш в лотерею будет разделен между 166 работниками “Missouri”. Каждый из них выиграл 6,024 тыс. долл. (4,277 тыс. долл. чистыми).

Напомним, в прошлом году 20 украинцев стали миллионерами благодаря популярной украинской государственной лотерее “Лото-Забава”. Организует “Лото-Забаву” отечественный оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет назад компания “М.С.Л.” вложила почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены “Льодограй” (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одной из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.

Источник: УНН
Теги: миллионер, МСЛ, Лото-Забава, выигрыш, лотерея
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