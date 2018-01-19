Главари на Донбассе ограничивают выезд "бюджетников" на подконтрольную Украине территорию

КИЕВ. 19 января. УНН. Командование боевиков на Донбассе ограничивает выезд работников местной власти и бюджетной сферы на подконтрольную Украине территорию. Об этом, со ссылкой на данные разведки, сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута, передает УНН.

"Для предотвращения дальнейшего снижения доверия население временно захваченных районов Донбасса, российско-оккупационная администрация ограничивает возможность выезда на подконтрольную Украине территорию лицам, работающим в так называемых органах местной власти и бюджетникам.

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В частности, работникам медицинских и учебных заведений под подпись доказано распоряжение главаря одной из фейковых республик о запрете выезда без оформления специального разрешения. А для тех, кто отказался ставить подпись, сейчас составляются акты, которые передаются в нелегитимные правоохранительные органы. Такие меры оккупационных властей возмущают работников бюджетной сферы, некоторые из них вынуждены уволиться с работы", - сообщил Праута.