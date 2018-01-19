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Главари на Донбассе ограничивают выезд "бюджетников" на подконтрольную Украине территорию

Главари на Донбассе ограничивают выезд "бюджетников" на подконтрольную Украине территорию

КИЕВ. 19 января. УНН. Командование боевиков на Донбассе ограничивает выезд работников местной власти и бюджетной сферы на подконтрольную Украине территорию. Об этом, со ссылкой на данные разведки, сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута, передает УНН.

"Для предотвращения дальнейшего снижения доверия население временно захваченных районов Донбасса, российско-оккупационная администрация ограничивает возможность выезда на подконтрольную Украине территорию лицам, работающим в так называемых органах местной власти и бюджетникам.

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В частности, работникам медицинских и учебных заведений под подпись доказано распоряжение главаря одной из фейковых республик о запрете выезда без оформления специального разрешения. А для тех, кто отказался ставить подпись, сейчас составляются акты, которые передаются в нелегитимные правоохранительные органы. Такие меры оккупационных властей возмущают работников бюджетной сферы, некоторые из них вынуждены уволиться с работы", - сообщил Праута.

Источник: УНН
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