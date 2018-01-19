Украина экспортировала в Европу шоколада на 30,2 млн долларов

КИЕВ. 19 января. УНН. За январь - ноябрь 2017 года Украина экспортировала шоколада на 137 млн ​​783,2 тыс. долларов, в том числе в страны ЕС - на 30 млн 205,3 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

В частности, за 11 месяцев 2017 года Украина экспортировала шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао на 137 млн ​​783,2 тыс. долларов.

В страны СНГ - на 67 млн ​​122 тыс. долларов (больше всего в Казахстан - на 20 млн 488,8 тыс. долларов, меньше всего - в РФ - на 1,9 тыс. долларов).

В другие страны украинского шоколада было экспортировано на 70 млн 661,2 тыс. долларов.

В Европу - на 30 млн 205,3 тыс. долларов. Крупнейшими импортерами стали: Польша - на 5 млн 256,5 тыс. долларов, Румыния - на 5 млн 166 тыс. долларов и Болгария - на 3 млн 716,9 тыс. долларов.

В страны Азии Украина экспортировала шоколада на 27 млн ​​129,3 тыс. долларов, Африки - на 944 тыс. долларов, Америки - 7 млн ​​417,5 тыс. долларов, Австралии и Океании - на 43,8 тыс. долларов.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине начнут действовать европейские требования к продуктам из какао и шоколада.