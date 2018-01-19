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В Кремле заявили, что место проведения переговоров по Донбассу не имеет значения

В Кремле заявили, что место проведения переговоров по Донбассу не имеет значения

КИЕВ. 19 января. УНН. Место проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не имеет значения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

“Действительно, в данном случае место переговоров не имеет столь большого значения — первое. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей, приверженность „нормандскому формату“, собственно, о чем сегодня шла речь на заседании Совета безопасности. И опять же, понимание того, что все, что происходит на востоке Украины, является внутренним конфликтом”, — заявил Д.Песков.

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Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Минские соглашения, Минск, переговоры, Кремль
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