В Кремле заявили, что место проведения переговоров по Донбассу не имеет значения

КИЕВ. 19 января. УНН. Место проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не имеет значения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

“Действительно, в данном случае место переговоров не имеет столь большого значения — первое. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей, приверженность „нормандскому формату“, собственно, о чем сегодня шла речь на заседании Совета безопасности. И опять же, понимание того, что все, что происходит на востоке Украины, является внутренним конфликтом”, — заявил Д.Песков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД Беларуси по поводу "Минска" в Казахстане: об Украине можно говорить и в Антарктиде

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине.