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Новости: Криминал
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В Одесской области задержали антиукраинского Интернет-агитатора

В Одесской области задержали антиукраинского Интернет-агитатора

КИЕВ. 19 января. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили жителя Белгород-Днестровска, который через социальные сети распространял антиукраинские материалы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Правоохранители установили, что злоумышленник пропагандировал на персональных страницах запрещенных российских соцсетей призывы к изменению государственной границы и конституционного строя Украины, а также популяризировал террористические организации ОРДЛО", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, во время обыска по месту жительства злоумышленника оперативники спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерное оборудование с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.

Источник: УНН
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