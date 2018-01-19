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В больших городах инвестор переориентировался на топовых застройщиков - эксперт

В больших городах инвестор переориентировался на топовых застройщиков - эксперт

КИЕВ. 19 января. УНН. Значительную роль при инвестировании в первичное жилье играет репутация и уровень доверия застройщику. В больших городах инвесторы предпочитают топовых застройщиков. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт по недвижимости Денис Шульга.

"В больших городах Украины покупатель переориентировался и доверяет топовым застройщикам. У которых есть имя, которые давно на рынке. В конце 2014 года - начале 2015-го был строительный бум, и очень много девелоперских компаний застройщиков появлялось, был банковский кризис и люди забирали деньги из банков и вкладывали в недвижимость, в основном в новостройки, и тогда массово появлялось много жилых комплексов и строительных компаний", - сказал Д.Шульга.

Он отметил, что на сегодня многие из этих компаний не выдерживают конкуренции.

"Сегодня эти компании не выдерживают конкуренции, и будущее у нас за топовыми застройщиками, к кому есть доверие. У них есть свой личный капитал. Так как при таких колебаниях рынка компании, которые строят за счет людей и оборотных средств, они конкуренции не выдержат.

Топовые это, скажу вам не с целью рекламы, "Киевгорстрой" - самый известный киевский застройщик, который очень давно на рынке, к нему есть доверие. И подобные компании - Интеграл Буд - львовский застройщик, но давно на рынке Киева с доверием, Укрбуд, Кан, UDP", - сказал эксперт.

Напомним, эксперты отмечают, что инвесторы становятся все более требовательными к новостройкам и тщательно изучают репутацию застройщика.

Источник: УНН
Теги: Киевгорстрой, жилье
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