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В Киеве ярмарки изменят движение общественного транспорта на Троещине и Оболони

В Киеве ярмарки изменят движение общественного транспорта на Троещине и Оболони

КИЕВ. 19 января. УНН. В Киеве ярмарки изменят движение троллейбусов маршрутов №№ 34, 37А и автобусов маршрута № 61. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс", передает УНН.

В связи с проведением 20 января 2018 продовольственных ярмарок на ул.Марины Цветаевой (на участке от ул.Владимира Маяковского до ул.Николая Закревского), ул. Лесковской (на участке от ул.Милославской до ул.Радунской) и ул.Иорданской (на участке от ул.Александра Архипенко к ул.Степана Бандеры), вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 34, 37А и автобусов маршрута № 61, а именно:

- троллейбусы маршрута № 34 будут курсировать по трассе: ул.Северная - ул.Героев Сталинграда - ул.Маршала Тимошенко

- просп.Героев Сталинграда - просп.Степана Бандеры и обратно;

- троллейбусы маршрута № 37А будут курировать по трассе маршрута № 37;

- автобусы маршрута № 61 будут курсировать от жд. пл. Троещина до ул.Радунской (без заезда на ул. Лисковская)

Ранее сообщалось, что в Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям нет информации о каких-либо несчастные случаи на местах празднования Крещения в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Киев, транспорт, Киевпастранс, ярмарки
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