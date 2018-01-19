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Танкер, который должен был привезти российский газ в США, развернулся за день до прибытия

Танкер, который должен был привезти российский газ в США, развернулся за день до прибытия

КИЕВ. 19 января. УНН. Танкер "Gaselys", который три недели вез в США сжиженный газ, вероятно, российского происхождения из Великобритании и должен был прибыть в Бостон в эту субботу, сделал оборот и направился назад, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Судно, которое должно было прибыть в субботу на Восточное побережье США, направилось в порт Испании Альхесирас, куда он должен прибыть на следующей неделе, по данным Bloomberg.

"Gaselys", вероятно, перевозил груз из резервуаров на терминале близ Лондона, который ранее получил топливо, поступившее с завода Ямал-СПГ, расположенного на севере России.

Как сообщал УНН, танкер "Gaselys" встал на загрузку в Isle of Grain непосредственно после того, как там разгрузился танкер "Маржери" с первым грузом с завода НОВАТЭК на Ямале. Как отмечают трейдеры, Gaselys везет в США газ именно российского происхождения.

Однако фактическим владельцем газа еще при отгрузке в Сабетта стала малазийская Petronas, после чего его перепродавали.

Тот факт, что конечным покупателем выступила Engie, объясняется тем, что у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 млрд кубометров в год.

Источник: УНН
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