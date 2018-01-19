Несмотря на рост экспорта сальдо торгового баланса Украины значительно ухудшилось

КИЕВ. 19 января. УНН. В 2017 году отрицательное сальдо торгового баланса Украины увеличилось вдвое до 5,2 млрд долл. США. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Отмечается, что одновременно с увеличением экспорта украинских товаров на 20% еще больше вырос импорт иностранных товаров в Украину — на 27%.

В частности, вырос импорт продуктов животного происхождения. За 11 месяцев 2017 года Украина импортировала мяса крупного рогатого скота на 1,1 млн долл, что на 31,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Импорт свинины вырос на 27,6% — до 9,1 млн долл.

По данным генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, крупнейшими импортерами мяса в Украину являются страны ЕС и Аргентина.

“У нас сокращается производство свинины, что связано с АЧС. Это является главной причиной. Государство ни в коем случае не вмешивалось в эту проблему, не финансировало, и поголовье действительно сокращается. За счет сокращения покупательной способности пропорция товаров отечественного производства и импортного сохраняется”, — отметил он.

Относительно стабильной, по оценке экспертов, остается ситуация у производителей курицы, в частности — благодаря государственной поддержке в 2017 году. В прошлом году на этом рынке не было значительных ценовых колебаний. По сравнению с другими видами мяса, курица оставалась наиболее дешевой и востребованной среди потребителей в течение всего года. Однако в 2018 году бюджетные дотации сокращены вдвое, поэтому ситуация может измениться, отмечает экономический эксперт Павел Мороз.

“Но даже при росте цен курица еще долго будет оставаться национальным продуктом № 1 в стране. Во-первых, на фоне других видов мяса она по-прежнему будет самой доступной на рынке, во-вторых, продукты птицеводства — это качественный и доступный белок в рационе украинского потребителя. А учитывая модные тенденции на здоровое питание, спрос на низкокалорийную курицу точно не уменьшится”, — сказал П.Мороз.

Что касается увеличения импорта говядины и свинины в Украине, по мнению эксперта, государство должно защитить отечественного производителя и способствовать его конкурентоспособности.

“Сейчас очень важно защитить внутренний продуктовый рынок от внешней экспансии и прогнозируемой государственной политикой обеспечить потребителя качественными отечественными продуктами питания. От этого будет зависеть и продуктовая безопасность страны, и наполнение бюджета, и наличие рабочих мест, и социальная стабильность”, — подчеркнул П.Мороз.