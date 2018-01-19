Американка нашла 50 тыс. долл. в рождественском носке

КИЕВ. 19 января. УНН. Жительница города Уилмингтон (штат Делавэр, США - ред.) выиграла 50 тыс. долл. благодаря лотерейному билету, который она нашла в своем рождественском носке. Об этом сообщает United Press International, передает УНН.

"Моя первая реакция - это шок. Изначально я подумала, что это - какой-то розыгрыш", - прокомментировала свой выигрыш американка и добавила, что благодарна Санта Клаусу в лице ее матери за неожиданный сюрприз.

Сообщается, что мама победительницы в канун Рождества заполнила лотерейными билетами три рождественских носка. Они предназначались для троих детей. Один из них принес выигрыш в размере 50 тыс. долл.

"В глазах моих братьев была откровенная ревность, ведь именно мой рождественский носок принес мне 50 тыс. долл. выигрыша", - рассказала американка.

Победительница лотереи добавила, что имеет планы на выигрыш.

"Я потрачу часть денег на путешествия, пожертвую что-то на благотворительность. Также, оставлю немножко на будущее", - рассказала она.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Счетчик миллионеров государственной лотереи “Лото-Забава” насчитывает уже 281 счастливчика, которым удалось сорвать призы от 1 млн грн и больше. Только в 2017 году в Украине появилось 20 миллионеров благодаря этой лотерее.

Выигранные средства победители, в основном, тратят на улучшение жилищных условий, решение финансовых проблем, приобретение автомобиля, образование для детей или внуков, и лишь немного оставляют для удовлетворения своих маленьких радостей в виде долгожданного отпуска в разных уголках Украины или за рубежом.

То есть, большинство украинцев относятся к внезапно выигранным деньгам, как к возможности улучшить условия жизни и шансу осуществить давние мечты. Поэтому и используют они их разумно, и, в какой-то степени, альтруистически, на благо детей и внуков.