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Более двух тысяч украинцев прошли через плен

Более двух тысяч украинцев прошли через плен

КИЕВ. 19 января. УНН. С начала агрессии Российской Федерации через плен прошли более 2 тыс. граждан Украины. Об этом сегодня сообщила на пресс-конференции руководитель офиса Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая, передает УНН.

“Сейчас у нас вернулось 73 человека на территорию Украины. Но всего через плен прошло уже более 2 тыс. человек”, — сказала она.

Н.Зарецкая отметила, что сегодня на повестке дня офиса Уполномоченного Президента по вопросам реабилитации участников АТО стоит вопрос об обеспечении реабилитационной помощи всех освобожденных заложников.

Как сообщал УНН, сегодня 46 освобожденных украинских заложников с ОРДЛО продолжают лечение в медицинских учреждениях.

Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.

Источник: УНН
Теги: плен
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