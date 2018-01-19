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Новости: Криминал
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Суд продлил меру пресечения Насирову до 19 марта

Суд продлил меру пресечения Насирову до 19 марта

Роман Насиров

КИЕВ. 19 января. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде залога отстраненному председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову до 19 марта 2018 года, передает корреспондент УНН.

Согласно решению суда, срок меры пресечения Роману Насирову продлили еще на два месяца - до 19 марта 2018 года.

Также суд возложил на обвиняемого ряд процессуальных обязанностей, а именно носить электронное средство контроля, сдать паспорта на выезд за границу, выезжать за пределы Киевской области.

Председатель ГФС и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Источник: УНН
Теги: суд, ГФС, Роман Насиров
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