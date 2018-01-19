Виноделы рассказали о несправедливом налоговая нагрузка на отрасль

КИЕВ. 19 января. УНН. Отсутствие сбалансированной акцизной политики тормозит развитие отечественной отрасли виноградарства и виноделия. Об этом в комментарии УНН рассказал генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко.

"Непосильным для предприятий сегодня несбалансированная акцизная политика, ведь не успели производители привыкнуть к новому акцизу на алкогольные напитки, как начинаются дискуссии о его очередному повышению", - отметил он.

От уменьшения акцизов на алкогольные напитки выигрывает и бизнес и государство, убежден В.Кучеренко.

"Ослабление акцизной политики и ее прогнозируемость в перспективе, с увеличением объемов производства и продаж, могли бы принести большие отчисления в бюджет", - отметил он.

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Очерчивая планы деятельности отрасли на следующий год, директор "Укрвинпрома" добавил, что следует уменьшить ставки налога на земельные участки под многолетними насаждениями винограда.

"Кроме того, необходимо применять льготные ставки до периода их плодоношения, ведь виноград плодоносит только на 4-й год, а это значит долгосрочное и рискованное капиталовложение. Такая ситуация, кроме указанного, обостряется еще и политической нестабильностью в стране. При таких условиях потенциальным инвесторам в виноградарство нужны льготы и определенные гарантии, если, например, речь идет о арендованные земли", - подчеркнул он.

В.Кучеренко добавил, что без экономической и политической стабильности отечественной отрасли вина крайне трудно развиваться.

Как сообщал УНН, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкина, отечественное виноделие имеет хорошие шансы выхода на международную арену.

"Отмечу, что отечественное виноделие имеет хорошие шансы к развитию и выходу на международную арену. В случае государственной поддержки этого процесса хотя бы на уровне той же налоговой политики - наша винная отрасль может конкурировать за потребителя и с грузинским, и с итальянским производителем. Некоторые наши вина по качеству уже не уступают "иностранцам". "Коктебель", например представляет довольно качественные сортовые вина "Мерло", "Каберне", "Шардоне". Поэтому эксперты действительно сходятся во мнении, что этот рынок "обречен" на успех, однако для этого нужно время и понимание со стороны регуляторов рынка", - подчеркнула она.