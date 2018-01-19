Суд перенес рассмотрение дела Насирова на 8 февраля

КИЕВ. 19 января. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства в отношении отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова на 8 февраля. Об этом сообщили УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По информации САП, во время следующего заседания прокуроры продолжат зачитывать обвинительное заключение.

В общем обвинительный акт состоит из 780 страниц, а зачитано лишь 56 страниц.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде залога отстраненному председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову до 19 марта 2018 года.

Председатель ГФС и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).