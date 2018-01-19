Регистрация | Вход |
USD: 28,78 0,1114  EUR: 35,21 0,2280 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 19 января 2018 18:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Минский процесс по Донбассу не будет перенесен ни в Астану, ни в Вену - Карасев
Минский процесс по Донбассу не будет перенесен ни в Астану, ни в Вену - Карасев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Суд перенес рассмотрение дела Насирова на 8 февраля

Суд перенес рассмотрение дела Насирова на 8 февраля

КИЕВ. 19 января. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства в отношении отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова на 8 февраля. Об этом сообщили УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По информации САП, во время следующего заседания прокуроры продолжат зачитывать обвинительное заключение.

В общем обвинительный акт состоит из 780 страниц, а зачитано лишь 56 страниц.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде залога отстраненному председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову до 19 марта 2018 года.

Председатель ГФС и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Источник: УНН
Теги: суд, прокуратура, Роман Насиров
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.