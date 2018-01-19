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На госгранице в Одесской области работают все пункты пропуска - ГПСУ

На госгранице в Одесской области работают все пункты пропуска - ГПСУ

КИЕВ. 19 января. УНН. На государственной границе в Одесской области работают все пункты пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"В настоящее время все пункты пропуска в Одесской области работают и пограничники обеспечивают оформление граждан и транспортных средств. В то же время 20 пунктов пропуска отключены от промышленного электропитания. Сейчас они переведены на резервные источники и обеспечено с ними надежную связь", - говорится в сообщении.

Однако отмечено, что часть дорог, ведущих к пунктам пропуска остаются закрытыми или проезд через них до сих пор ограничен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях с 21 января ожидается осложнение погодных условий.

Источник: УНН
Теги: пограничники, пункт пропуска
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