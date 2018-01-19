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По состоянию на 19 января подано более 10 тыс ежегодных е-деклараций за 2017

По состоянию на 19 января подано более 10 тыс ежегодных е-деклараций за 2017

КИЕВ. 19 января. УНН. По состоянию на 19 января 2018 на сайте Единого государственного реестра деклараций зарегистрировано 10 182 ежегодных электронной декларации за прошлый год, сообщает УНН.

Так, среди представленных ежегодных деклараций до сих пор нет отчетности Президента Украины, Генпрокурора или членов правительства. Сейчас среди высокопоставленных чиновников есть 2 декларации от народных депутатов Украины, и декларация первого заместителя Министра обороны Украины.

Напомним, для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющее право подать объяснения и замечания по содержанию протокола, в НАПК приглашен Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппа Ильенко.

Источник: УНН
Теги: Украина, декларация, чиновник, НАПК
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