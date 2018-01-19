Новости: Происшествия
Пятница, 19 января 2018, 18:00 • Ася Красоха
Стрельба в Одессе: стало известно имя вероятного виновника
КИЕВ. 19 января. УНН. Преступником, ранившим полицейских во время стрельбы в Одессе, вероятно является пророссийский террорист Валентин Дорошенко. Об этом в Facebook сообщил активист Сергей Стерненко, передает УНН.
“Застреленный сегодня пророссийский террорист — это Валентин Дорошенко. Член так называемой „партии Сталина“. Активный участник Куликова поля — одесского антимайдана. Находился в розыске по хулиганству. Ранил во время перестрелки двух полицейских, один из которых сейчас в тяжелом состоянии”, - сообщил он.
Напомним, в результате стрельбы в центре Одессе ранены трое полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии, преступник застрелен на месте.
Источник: УНН
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