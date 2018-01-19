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Стрельба в Одессе: стало известно имя вероятного виновника

Стрельба в Одессе: стало известно имя вероятного виновника

КИЕВ. 19 января. УНН. Преступником, ранившим полицейских во время стрельбы в Одессе, вероятно является пророссийский террорист Валентин Дорошенко. Об этом в Facebook сообщил активист Сергей Стерненко, передает УНН.

“Застреленный сегодня пророссийский террорист — это Валентин Дорошенко. Член так называемой „партии Сталина“. Активный участник Куликова поля — одесского антимайдана. Находился в розыске по хулиганству. Ранил во время перестрелки двух полицейских, один из которых сейчас в тяжелом состоянии”, - сообщил он.

Напомним, в результате стрельбы в центре Одессе ранены трое полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии, преступник застрелен на месте.

Источник: УНН
Теги: Одесса, стрельба, перестрелка
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