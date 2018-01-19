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Полиция: во время стрельбы в Одессе ранены пять человек

Полиция: во время стрельбы в Одессе ранены пять человек

КИЕВ. 19 января. УНН. Во время стрельбы в центре Одессы пострадали пять человек - трое правоохранителей, случайный очевидец события и человек, который находился в одном помещении со стрелком. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает УНН.

“Сегодня на ул.Новосельського, во время задержания мужчины, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, злоумышленник начал сопротивляться и открыл по полицейским огонь из автоматического огнестрельного оружия. По предварительным данным, в результате стрельбы ранения получили пять человек. из них — трое правоохранителей, случайный очевидец происшествия, а также человек, который находился в одном помещении с стреляющим”, — сообщили в полиции.

Работники полиции во время сопротивления злоумышленника применили табельное огнестрельное оружие и застрелили правонарушителя.

Как сообщал УНН, 19 января в центре Одессы произошла перестрелка. В результате происшествия получили ранения трое полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии, преступник застрелен на месте.

Источник: УНН
Теги: Одесса, перестрелка
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