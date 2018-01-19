Стрельба в Одессе: в катакомбах нашли арсенал оружия

КИЕВ. 19 января. УНН. В Одессе в помещении, в котором произошла стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы и обнаружили там арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает УНН.

“В помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия. Принимаются меры по ее изъятию”, — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители продолжают работать на месте происшествия.

Как сообщал УНН, 19 января в центре Одессы произошла перестрелка — при задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление.

Во время стрельбы получили ранения пять человек — трое правоохранителей, случайный очевидец события и человек, который находился в одном помещении с стрелком.