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Стрельба в Одессе: в катакомбах нашли арсенал оружия

Стрельба в Одессе: в катакомбах нашли арсенал оружия

КИЕВ. 19 января. УНН. В Одессе в помещении, в котором произошла стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы и обнаружили там арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает УНН.

“В помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия. Принимаются меры по ее изъятию”, — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители продолжают работать на месте происшествия.

Как сообщал УНН, 19 января в центре Одессы произошла перестрелка — при задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление.

Во время стрельбы получили ранения пять человек — трое правоохранителей, случайный очевидец события и человек, который находился в одном помещении с стрелком.

Источник: УНН
Теги: Одесса, стрельба
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