Агропроизводителей оставили без господдержки в первые месяцы 2018 года

КИЕВ. 19 января. УНН. Ведущие аграрные ассоциации обратились к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой о личной встрече для обсуждения "аграрной части" Государственного бюджета Украины на 2018 год, сообщили в пресс-службе Украинского клуба аграрного бизнеса, передает УНН.

Аграрии обеспокоены тем, что их не ознакомили с проектами порядков использования и распределения средств государственной поддержки, а также соответствующими планами правительства.

Соответствующее обращение подписали общественный союз "Всеукраинский аграрный форум", ГС "Аграрный союз Украины", ГС "Всеукраинский Аграрный Совет", Всеукраинская ассоциация сельских и поселковых советов, ВОО "Украинская аграрная конфедерация", Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Напомним, власти вдвое сократили бюджетные дотации аграриям в 2018 году, что, по оценке экспертов, может спровоцировать рост цен на продукты питания.