Во время стрельбы в центре Одессы убиты два человека

ОДЕССА-КИЕВ. 19 января. УНН. Во время стрельбы, произошедшей в центре Одессы, погибли два человека и четверо ранены. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Среди раненых трое правоохранителей и один прохожий.

Установлено, что второй погибший — знакомый убитого стрелка. По предварительным данным, между ними был конфликт. Во время стрельбы по правоохранителям разыскиваемый выстрелил и в товарища и убил его.

Во время штурма в помещении, где прятался злоумышленник, работники полиции обнаружили еще двух ранее судимых мужчин. Сейчас они доставлены в Приморский отдела полиции для проведения следственных действий.

На месте происшествия полицейские обнаружили огнестрельное переработанное атипическое оружие, а также мини-цех по его изготовлению. Кроме этого, в сумке, которая находилась на теле погибшего стрелка, обнаружены четыре осколочные гранаты.

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По данному факту начато уголовное производство по ст.115 и 348 УК Украины.

Работу по раскрытию этих преступлений продолжает усиленная следственно-оперативная группа. По месту жительства погибшего стрелка и в катакомбах проводятся фильтрационные мероприятия.

Раненые (трое правоохранителей и гражданское лицо) находятся в больнице. Один из полицейских — в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Как сообщал УНН, 19 января в центре Одессы произошла перестрелка — при задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление.

Во время стрельбы, как сообщалось ранее, получили ранения пять человек — трое правоохранителей, случайный очевидец события и человек, который находился в одном помещении со стрелком.