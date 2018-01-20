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Хуг посетит Донбасс 21-25 января

Хуг посетит Донбасс 21-25 января

Александр Хуг

КИЕВ. 19 января. УНН. Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг с 21 по 25 января будет находиться с визитом на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ, передает УНН.

"Целью поездки является оценка ситуации безопасности вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, диалог с местными общинами, а также посещение объектов жизнеобеспечения, где при содействии СММ проводили ремонтно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Визит в Донбасс продлится с 21 по 25 января.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Донбассе СММ ОБСЕ зафиксировала более 6 тысяч случаев нарушений режима прекращения огня. Это на 70% превышает соответствующий показатель предыдущей недели.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Александр Хуг
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