В Херсоне пьяная женщина ворвалась в школу и избила учеников

КИЕВ. 19 января. УНН. В пятницу, 19 января, в Херсоне пьяная мать пятиклассника ворвалась в школу № 36 и избила троих учеников. Женщина нецензурно ругалась и угрожала детям. Об этом в Facebook сообщила мать одного из учеников Ирина Сайко, передает УНН.

“Сегодня в школе произошли ужасные вещи. Мать ребенка из 5Б в нетрезвом состоянии избила троих детей из 7А. Била руками, ногами, бросала об стену. В школу вызвали полицию, написали заявление. Самое интересное, что сотрудник новой полиции сразу сказал, что ничего ей не будет”, - написала женщина.

Как рассказали дети, причиной конфликта стал сам пятиклассник, который светил лазером в глаза семиклассникам. Последние сделали ему замечание.

Сайко опубликовала несколько видеозаписей, которые удалось сделать детям во время инцидента.

“Дети сняли видео, жаль, что не все смогли снять, но главное, что свидетелей очень много. Теперь хочется, чтобы эта ситуация не сошла ей с рук, а полиция справедливо отнеслась к этой ужасной ситуации с нашими детьми ”, - подчеркнула Сайко.

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