Перестрелка в Одессе: раненый полицейский умер в больнице

ОДЕССА-КИЕВ. 19 января. УНН. В больнице скончался полицейский, которого ранили во время перестрелки в центре Одессы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, передает корреспондент УНН.

“30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице”, — отметил Р.Форостяк.

Напомним, ранее сообщалось, что во время перестрелки в Одессе погибли два человека — злоумышленник и его сообщник.

Как сообщал УНН, 19 января на ул.Новосельського произошла стрельба — при задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и открыл по полицейским огонь из автоматического огнестрельного оружия.

Во время стрельбы получили ранения четыре человека — трое правоохранителей, один из которых получил тяжелые травмы, а также случайный очевидец события.