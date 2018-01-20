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Черкассы остаются без водоснабжения

Черкассы остаются без водоснабжения

КИЕВ. 19 января. УНН. По состоянию на 18:00 Черкассы остаются без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС  Украины, передает УНН.

“Остаются без водоснабжения Черкассы. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции, которые замедляются в связи с осложненным доступом к местам проведения работ”, — говорится в сообщении.

Тем временм организован подвоз воды к населению и социальных объектов.

Кроме того, как сообщает управление ГСЧС в Черкасской области, спасатели продолжают подвозить воду к котельным, чтобы не допустить отключения отопления в квартирах и обеспечить давление в тепловых сетях.

По данным Черкасского горсовета, в субботу, 20 января оперативный штаб будет принимать решение о посещении детьми учебных заведений в понедельник.

Как сообщал УНН, утром в пятницу 19 января была повторно обесточена из-за погодных условий насосная станция КП “Черкассыводоканал”, которая обеспечивает водоснабжение Черкасс.

Водоснабжение в городе планировали восстановить до 18:00.

Источник: УНН
Теги: водоснабжение, Черкассы
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