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Смерть вокалистки The Cranberries: появились подробности

Смерть вокалистки The Cranberries: появились подробности

Долорес О'Риордан

КИЕВ. 19 января. УНН. Вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан умерла 15 января в одном из отелей Великобритании. Певицу нашли в ее номере без сознания, передает УНН со ссылкой на Rolling Stone.

Певицу нашли без сознания в ее номере. Была вызвана скорая помощь, которая подтвердила смерть О'Риордан. Полиция не нашла ничего подозрительного, рассказал Стивер Эрл из лондонской коронерской службы.

По информации издания, в настоящее время проводится экспертиза. О причинах смерти певицы будет известно не раньше весны. По словам представителя коронерского суда Вестминстера, на 3 апреля запланированы слушания, где определят, когда будут обнародованы выводы по смерти О'Риордан.

Напомним, 15 января в Лондоне умерла вокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, смерть, экспертиза
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