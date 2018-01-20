"Бавария" подписала дорогого футболиста команды Коноплянки

КИЕВ. 19 января. УНН. Мюнхенская "Бавария" объявила о подписании футболиста сборной Германии Леона Горецкого из состояния ФК "Шальке", информирует УНН со ссылкой на сайт мюнхенского коллектива.

Полузащитник, контракт которого с "Шальке" рассчитан до 30 июня 2018 года, подписал контракт с "Баварией" до 30 июня 2022 года.

Футболист уже прошел в Мюнхене медицинское обследование, после которого был подписал контракт.

"Мы очень рады подписать Леона Горецкуго. Это футболист сборной с большими перспективами. Мы рады, что несмотря на интерес зарубежных топ-клубов, он решил присоединиться к "Баварии", - сказал председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

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Примечательно, что Горецкий перейдет в "Баварию" на правах свободного агента после окончания контракта с "кобальтовыми". Таким образом, до конца сезона 2017/18 годов Горецкий будет выступать за "Шальке".

Заметим, что трансферная стоимость игрока сборной Германии, который сыграл 12 поединков при 4 голах в нынешней кампании, достигает 40 млн евро.

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Добавим также, в составе "Шальке" выступает вингер сборной Украины Евгений Коноплянка.