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Пятница, 19 января 2018, 22:18 • Тоня Туманова
Вокалистку The Cranberries похоронят 23 января
Долорес О'Риордан
КИЕВ. 19 января. УНН. Похороны вокалистки The Cranberries Долорес О'Риордан состоятся 23 января, сообщает УНН со ссылкой на NME.
По информации издания, во вторник, 23 января, заупокойную мессу отслужат в церкви святого Эльвия в Баллибрикене, графство Лимерик, Ирландия, после чего певицу похоронят.
Церемонии, по информации СМИ, пройдут в закрытом режиме.
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Траурное мероприятие для поклонников состоится в воскресенье, 21 января в церкви святого Иосифа в Лимерике.
Напомним, 15 января в Лондоне умерла вокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан.
Источник: УНН
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