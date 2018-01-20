"Химик" в поединке с "Николаевом" одержал восьмую победу в Суперлиге

КИЕВ. 19 января. УНН. Южненский “Химик” взял реванш на своей площадке за поражение в Николаеве в первом круге чемпионата Украины (Суперлига Пари-Матч), переиграв соперника на 19 очков, сообщает УНН со ссылкой на сайт южненцев и ФБУ.

В первой четверти на площадке был один главный герой. Американский разыгрывающий “Химика” Деррик Колтер набрал 18 очков стартовой 10-минутку, реализовав 7 из 8 бросков с игры (2 из 2 трехочковых). Результативная и эффектная игра защитника южненцев помогла получить 9 очков преимущества по итогам первой четверти.

В следующем отрезке гостям удалось остановить американца и за счет серии трехочковых подобраться к южненцев на расстояние 2 баллов. Однако “Химик” не позволил гостям завершить камбэк: подопечные Степановского вовремя добавили в защите и под занавес четверти реализовали свои штрафные, получив 8 баллов преимущества перед большим перерывом.

В дальнейшем “Химик” продолжил наращивать отрыв. Южненцы отлично двигали мяч, атаковали с высоким процентом, а очередной точный дальний от Колтер установил 17-очковое преимущество хозяев. Окончательно убили интригу в этом матче трехочковые Мальчевского и Ерианса в заключительной четверти 96:77.

Американский разыгрывающий Колтер провел удачный матч. За 34 минут на площадке защитник отметился 29 очками (8/12 двухочковых, 3/4 трехочковых, 4/4 штрафных), 4 передачами, 3 передачами и 3 перехватами. Рейтинг эффективности американца составил 34 балла.

Отметим, что команды являются соседями по турнирной таблице — “Николаев” 4-й, “Химик” 5-й.

Добавим также, второй матч недели “Химик” сыграет дома против аутсайдера чемпионата “Запорожье-ZOG”, а “Николаев” в этот же день поедет в гости к одесской “БИПЫ”.

Как ранее сообщал УНН, “Строитель” нанес поражение аутсайдеру Суперлиги “Политехника”.