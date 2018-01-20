"Заря" уступила польскому клубу на сборах в Турции

КИЕВ. 19 января. УНН. На турецком учебно-тренировочном сборе луганская “Заря” матчем с польским “Лехом” открыла программу контрольных поединков перед началом второй части УПЛ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Первые 45 минут прошли при малом количестве опасностей у каждой из ворот. На 35-й минуте один из немногих шансов воплотили в гол футболисты из Польши. Ситума замкнул прострел с фланга в штрафную “бело-черных”, а в самом конце тайма “Лех”, усилиями Гитикера успешно реализовал одиннадцатиметровый удар — 0:2.

Во второй половине встречи “Заря” заиграла активнее. Эта активность принесла свои плоды. На 63-й минуте нападающий Иури принял мяч после подачи углового и отправил его в сетку соперника — 1:2.

Сопернику на 87-й минуте удалось увеличить преимущество благодаря голу Йозвяк — 1:3.

Состав “Зари” в первом тайме был следующим: Лунин, Андриевский, Чеберко, Громов, Гордиенко, Караваев, Харатин, Лунев, Литвин, Сваток, Тимчик.

На второй тайм Юрий Вернидуб выпустил совсем другой состав: Чуваев, Шершень, Чечер, Авраменко, Сухарь, Силас, Ондуа, Бабенко, Леонидас, Кочергин, Иури.

Примечательно, после 21-го тура “Лех” идет на втором месте польской Екстраклясси, уступая варшавской “Легии” всего два очка.

Стоит отметить, что 21-го января состоится следующий спарринг — в соперниках будет “Динамо” из Загреба.

Напомним, украинский форвард ФК “Гиресунспор” Дмитрий Коркишко помог команде выбить из розыгрыша Кубка Турции лидера чемпионата страны по футболу “Башакшехир”.