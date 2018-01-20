Белый дом не исключает встречи Трампа и Порошенко в Давосе

КИЕВ. 20 января. УНН. Полноформатной встрече президента США Дональда Трампа и украинского лидера Петра Порошенко в Давосе не планируется, но не исключено, что они могут встретиться на одном из мероприятий на полях Всемирного экономического форума. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Белого дома, комментируя информацию о переговорах двух лидеров в швейцарском городе, передает УНН.

“Такая встреча не запланирована, но лидеры могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий”, — отметил представитель.

Как ранее сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в Давосе во время Всемирного экономического форума встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала “Интер”.

Форум в Давосе пройдет с 23 по 26 января, его ключевой темой станет четвертая промышленная революция.