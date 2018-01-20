Курдские ополченцы убили четырех турецких солдат в сирийской пограничной зоне

КИЕВ. 20 января. УНН. Бойцы курдских сил самообороны (КСС) убили четырех турецких военнослужащих в приграничной зоне после того, как те попытались проникнуть вглубь сирийской территории, передает УНН со ссылкой на ливанский телеканал Аль-Маядин.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что турецкое руководство перебросило колонну военной техники на границу с Сирией, силам спецназа было приказано дислоцироваться в районах Хасса и Кырыкхан провинции Хатай.

По данным телеканала, бой с турецкими военными, которые продвигались в сопровождении отряда специального назначения, завязался в районе пограничного поселения Бюльбюль, на территории, подконтрольной КСС.

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Напомним, в воскресенье начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve ( “Несокрушимая решительность”) полковник Томас ВИЧ сообщил, что США “подготовят пограничную службу безопасности Сирии” для борьбы с “Исламским государством”. По словам Вила, “численность данной организации составит примерно 30 тыс. человек”. Действовать она будет, как предполагается, именно у границ Турции. Последняя заявила в среду, что примет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ курдских “сил безопасности”. В частности, сообщалось о намерении турецкой армии провести военную операцию в городе Африн, занятому курдами. Информационное агентство Anadolu 14 января сообщило, что турецкое руководство перебросило колонну военной техники на границу с Сирией.

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В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что начало боевых действий турецкой армии в районе Африн провинции Алеппо будет воспринято Дамаском как агрессия против суверенитета Сирийской Арабской Республики. Кроме того, он заявил, что сирийская армия ответит на любые принятые турецкой армией действия в регионе Африн, а силы противовоздушной обороны Сирии способны сбивать любые турецкие самолеты в воздушном пространстве САР.

Курдская политик в регионе Рейзан Хеду, в свою очередь, сообщил в беседе с РИА “Новости”, что курды в Африне на севере Сирии готовы к обороне в случае начала операции турецкой армии против вооруженных формирований сирийских курдов.