"Олимпик" минимально победил 26-кратного чемпиона Румынии

КИЕВ. 19 января. УНН. На зимних тренировочных сборах в Турции донецкий “Олимпик” противостоял самый титулованный клуб Румынии “Стяуа”. Об этом сообщает пресс-служба дончан, передает УНН.

Первый момент в матче создали именно “олимпийцы” — Айвазян получил передачу с фланга, пробил в угол, но голкипер румынской команды отразил этот выстрел. В ответ Коман мог забивать, но Махарадзе справился с ударом форварда почти в упор.

Румыны поймали ошибку обороны “Олимпика” на 36-й минуте. Форвард молодежной сборной Румынии Ман получил пас в разрез, вышел на ворота Махарадзе и перебросил капитана дончан — 1:0.

Перед самым перерывом “Олимпик” мог отыграться, однако удача была на стороне соперника. После подачи с углового, головой пробивал Велиев — перекладина. Второй тайм “Олимпик” начал с восемью заменами, на острие атаки появился Станислав Беленький, который и стал героем этой встречи.

На 53-й минуте встречи Хомутов отобрал мяч в центре поля, разогнал контратаку, своевременно забил мяч Цимбалюк, а тот прострелил вдоль ворот — Беленьком оставалось только попасть в ворота, что он и сделал. А еще через четверть часа Беленький оформил дубль. Хомутов нашел передачей форварда, то подработал мяч под правую ногу и пробил метров с 22-х точно в дальний угол — 2:1.

“Вышла хорошая игра с сильным соперником, на фоне которого нам удалось посмотреть многих ребят. Я получил информацию, которую надо будет обдумать и решать, как двигаться дальше. Мы выиграли свой первый матч в хорошей команды, результат он всегда нужен с точки зрения психологии, даже на сборах. Но мы не ставим цель на сегодня победить, нам очень важно посмотреть ребят и побеждать в чемпионате ”, - сказал наставник украинского клуба Роман Санжар.

Добавим также, 21 декабря “Олимпик” проведет второй спарринг — с польской “Короной” с Кельце.

Напомним, “Заря” уступила польскому клубу на сборах в Турции.