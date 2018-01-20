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Трамп продлил действие программы электронного слежения за иностранцами

Трамп продлил действие программы электронного слежения за иностранцами

КИЕВ. 20 января. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал 19 января закон о продлении на шесть лет срока действия программы по осуществлению прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает УНН со посиланняма на микроблог американского лидера в Twitter.

“Только что подписал законопроект о 702-й (секции Закона о наблюдении за иностранной разведкой — ред.), чтобы сбор разведданных за рубежом был продолжен”, — сказал американский президент. Трамп подчеркнул, что данная версия серьезно отличается предыдущей, чей срок действия ранее закончился.

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Секция 702 уже не первый год вызывает споры не только в самих Соединенных Штатах, но и в других странах мира. Она дает право спецслужбам без санкции специального суда прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную переписку между иностранными гражданами, которые, находясь за пределами США, используют американские спутниковые каналы, узлы связи или интернет-серверы, в том числе принадлежащие крупным компаниям. Спецслужбы при этом не имеют права вести аналогичную слежку без ордера за американцами.

Следует отметить, что американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Сноуден раскрыл информацию о программе PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и интернету. По его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo !, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk.

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что в Евросоюзе планируется принять общие нормы по защите информации, которые будут содержать положения, обязывающего интернет-компании сообщать правительствам стран ЕС детали сотрудничества этих компаний со спецслужбами

Напомним, корпорация Apple подтвердила, что критическая уязвимость процессоров, о которой стало известно накануне, касается всех моделей iMac и iPhone. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Источник: УНН
Теги: шпионаж, Дональд Трамп
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