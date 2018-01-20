Пидгрушная и Подручный примут участие в чемпионате Европы по биатлону

КИЕВ. 19 января. УНН. Главные тренеры женской и мужской сборных Украины объявили составы на будущий чемпионат Европы по биатлону, который пройдет 24 января в итальянском Риднау. Об этом сообщает Федерация биатлона Украины, передает УНН.

Тренеры команд посчитали, что участие в этой гонке будет полезным с точки зрения подготовки к Олимпийским Играм для некоторых представителей основы мужской и женской команд. Таким образом, сборная Украины на втором по значимости турнире сезона будет представлена ​​в следующем составе:

Мужчины - Дмитрий Подручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Андрей Доценко, Тарас Лесюк.

Женщины - Елена Пидгрушная, Ирина Варвинец, Юлия Журавок, Ольга Абрамов, Мария Панфилова, Яна Бондарь, Надежда Белкина.

Добавим, что соревнования начнутся уже 24-го. Всего на континентальном первенстве пройдут восемь гонок.

Напомним, украинский биатлонист Семаков провел лучшую гонку в карьере на Кубке мира.