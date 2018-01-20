Клуб Коноплянки проявил заинтересованность в трансфере футболиста "Динамо"

КИЕВ. 20 января. УНН. Полузащитник киевского “Динамо” и сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал немецкий “Шальке”. Об интересе к Цыганкова на Instagram-аккаунте Legioners.ua сообщил футбольный агент Антон Астафьев, передает УНН.

“Недавно был интерес к Цыганкова от „Шальке“. И, думаю, что летом немецкая команда может снова вернуться к этому вопросу. Знаю руководство „Шальке“, они спрашивали у меня за Виктора Цыганкова и его приблизительную трансферную стоимость”, — заявил Астафьев.

Примечательно, что по итогам первой половины сезона 20-летний Цыганков провел за “Динамо” 23 матча, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

Заметим, что в составе “кобальтовых” второй сезон выступает Евгений Коноплянка.

Напомним, что именно Цыганков был избран лучшим молодым футболистом нашей страны в прошлом году.