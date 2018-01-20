Пользователи Facebook сами определят, каким новостным ресурсам доверять

КИЕВ. 20 января. УНН. Социальная сеть Facebook предоставит пользователям возможность определить, каким новостным источникам они доверяют, написал на своей странице создатель и руководитель компании Марк Цукерберг, информирует УНН.

“В современном мире очень много стремления к сенсационности, слишком много дезинформации и поляризации. Социальные СМИ позволяют людям распространять информацию стремительно как никогда, если мы не решим специфические проблемы сейчас, то тем самым окажем содействие их увеличению”, — отметил Цукерберг, с точки зрения которого новостная лента Facebook должна "помогать выстраивать некую общность взглядов“.

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“Я попросил команду удостовериться, что мы отдаем предпочтение новостям, которым можно доверять, информативным, местным. Мы решили дать сообществу самому определять, каким ресурсам можно в целом доверять”, - продолжал глава компании. Как он объяснил, в рамках регулярных опросов общественного мнения сотрудники Facebook будут просить людей самостоятельно оценить надежность источника той или иной информации. На основе полученных ответов предполагается формировать рейтинг, лидеры которого и будут допускаться к ленте новостей социальной сети.

Цукерберг обещал, что мнение людей, не знакомых с тем или иным источником новостей, учитываться не будет. Объем информации на ленте новостей социальной сети не сократится.

Как ранее сообщал УНН, котировки ценных бумаг компании Facebook снизились на 4,5% после того, как основатель социальной сети Марк Цукерберг объявил о предстоящих изменениях в формировании новостной ленты.