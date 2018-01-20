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Пользователи Facebook сами определят, каким новостным ресурсам доверять

Пользователи Facebook сами определят, каким новостным ресурсам доверять

КИЕВ. 20 января. УНН. Социальная сеть Facebook предоставит пользователям возможность определить, каким новостным источникам они доверяют, написал на своей странице создатель и руководитель компании Марк Цукерберг, информирует УНН.

“В современном мире очень много стремления к сенсационности, слишком много дезинформации и поляризации. Социальные СМИ позволяют людям распространять информацию стремительно как никогда, если мы не решим специфические проблемы сейчас, то тем самым окажем содействие их увеличению”, — отметил Цукерберг, с точки зрения которого новостная лента Facebook должна "помогать выстраивать некую общность взглядов“.

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“Я попросил команду удостовериться, что мы отдаем предпочтение новостям, которым можно доверять, информативным, местным. Мы решили дать сообществу самому определять, каким ресурсам можно в целом доверять”, - продолжал глава компании. Как он объяснил, в рамках регулярных опросов общественного мнения сотрудники Facebook будут просить людей самостоятельно оценить надежность источника той или иной информации. На основе полученных ответов предполагается формировать рейтинг, лидеры которого и будут допускаться к ленте новостей социальной сети.

Цукерберг обещал, что мнение людей, не знакомых с тем или иным источником новостей, учитываться не будет. Объем информации на ленте новостей социальной сети не сократится.

Как ранее сообщал УНН, котировки ценных бумаг компании Facebook снизились на 4,5% после того, как основатель социальной сети Марк Цукерберг объявил о предстоящих изменениях в формировании новостной ленты.

Источник: УНН
Теги: Facebook
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