США намерены предоставить Бельгии 34 многоцелевых истребителей F-35

КИЕВ. 20 января. УНН. Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальной продаже Бельгии 34 новейших многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35 на общую сумму в 6,53 долларов США. Об этом в пятницу сообщило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, информирует УНН.

Соответствующее уведомление было направлено в Конгресс США, у которого теперь есть 30 дней на изучение данного контракта и принятия решения о его возможном расторжении. Иными словами, сама сделка пока не завершена.

Бельгийские военные хотели бы закупить не только сами самолеты, но и средства радиоэлектронной борьбы, системы управления и связи, оружейные системы для F-35, инфракрасные отражатели, вспомогательное оборудование и прочее. В Пентагоне отмечают, что эта возможная сделка соответствует внешнеполитическим интересам США, так как она позволит “укрепить безопасность страны-союзника”, которая помогает обеспечивать политическую и экономическую стабильность в Западной Европе.

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Приобретение Бельгией F-35 позволит ей “сдерживать агрессию в регионе”, а также эффективнее действовать вместе с силами США. При этом в Вашингтоне уверяют, что поставки истребителей не отразится коренным образом на балансе сил в регионе.

Управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансовой и технической помощи иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Напомним, 14 января 2018 начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve (“Несокрушимая решительность”) полковник Томас ВИЧ сообщил, что США “подготовят пограничную службу безопасности Сирии”. По словам Вила, “численность данной организации составит примерно 30 тыс. Человек”. Действовать она будет, как предполагается, именно у границ Турции.