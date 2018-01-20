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Twitter заблокировала еще более тысячи "пропагандистских аккаунтов"

Twitter заблокировала еще более тысячи "пропагандистских аккаунтов"

КИЕВ. 20 января. УНН. Американская компания Twitter, владеющей одноименным сервисом микроблогов, заблокировала дополнительно 1062 аккаунта, связанных, вероятно, с деятельностью российского “Агентства интернет-исследований” (АИИ), которое американские власти обвиняют в размещении информации в соцсетях рекламы во время предвыборной кампании в США , передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Мы обнаружили дополнительно 1062 аккаунта, ассоциирующиеся с АИИ. Мы заблокировали их за нарушение условий пользования, главным образом — спам”, — говорится в заявлении Twitter, размещенном в пятницу. В компании уточнили, что эти данные направлены в Конгресс США.

По данным соцсети, в целом было выявлено и заблокировано 3 тыс. 814 аккаунтов, якобы связанных с АИИ, владельцы которых разместили 175 тыс. 993 твитов, это примерно 8,4% всех твитов о выборах в США. “Будучи приверженными делу транспарентности, мы рассылаем по электронной почте сообщение 677 тыс. 775 лицам в Соединенных Штатах, которые были подписаны на эти аккаунты, ретвитнули или поставили „лайк“ под сообщениями во время предвыборной кампании”, — отмечается в заявлении.

Напомним, социальная сеть Facebook предоставит пользователям возможность определить, каким новостным источникам они доверяют, написал на своей странице создатель и руководитель компании Марк Цукерберг.

Источник: УНН
Теги: Twitter
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