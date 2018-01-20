Twitter заблокировала еще более тысячи "пропагандистских аккаунтов"

КИЕВ. 20 января. УНН. Американская компания Twitter, владеющей одноименным сервисом микроблогов, заблокировала дополнительно 1062 аккаунта, связанных, вероятно, с деятельностью российского “Агентства интернет-исследований” (АИИ), которое американские власти обвиняют в размещении информации в соцсетях рекламы во время предвыборной кампании в США , передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Мы обнаружили дополнительно 1062 аккаунта, ассоциирующиеся с АИИ. Мы заблокировали их за нарушение условий пользования, главным образом — спам”, — говорится в заявлении Twitter, размещенном в пятницу. В компании уточнили, что эти данные направлены в Конгресс США.

По данным соцсети, в целом было выявлено и заблокировано 3 тыс. 814 аккаунтов, якобы связанных с АИИ, владельцы которых разместили 175 тыс. 993 твитов, это примерно 8,4% всех твитов о выборах в США. “Будучи приверженными делу транспарентности, мы рассылаем по электронной почте сообщение 677 тыс. 775 лицам в Соединенных Штатах, которые были подписаны на эти аккаунты, ретвитнули или поставили „лайк“ под сообщениями во время предвыборной кампании”, — отмечается в заявлении.

Напомним, социальная сеть Facebook предоставит пользователям возможность определить, каким новостным источникам они доверяют, написал на своей странице создатель и руководитель компании Марк Цукерберг.