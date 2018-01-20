Игрока "Баварии" признан лучшим футболистом года в Германии

КИЕВ. 20 января. УНН. Правый защитник “Баварии” Йозуа Киммо удостоился звания лучшего футболиста сборной Германии в 2017 году по мнению болельщиков. Об этом информируют сайты Немецкого футбольного союза и “Баварии”, передает УНН.

По итогам голосования, проведенного на сайте Немецкого футбольного союза по Киммиха проголосовали 45,3 процента пользователей. На втором месте оказался немецкий легионер “ПСЖ” Дракслер — 37,8 процентов, на третьем Марк-Андре Тер Штеген ( “Барселона”/4,7 процентов).

Стоит отметить, что в 2017 году 22-летний Киммо сыграл 14 полных матчей в составе сборной с 15 и помог Бундестим завоевать Кубок Конфедераций.

Добавим, что по итогам предыдущего сезона хавбек сыграл в 27 баталиях Бундеслиги в которых забил 6 голов и отдал 1 результативный пас.

Напомним, мюнхенская “Бавария” объявила о подписании футболиста сборной Германии Леона Горецкого из состояния ФК “Шальке”.