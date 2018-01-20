Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 20 января 2018 06:40
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Минский процесс по Донбассу не будет перенесен ни в Астану, ни в Вену - Карасев
Минский процесс по Донбассу не будет перенесен ни в Астану, ни в Вену - Карасев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Игрока "Баварии" признан лучшим футболистом года в Германии

Игрока "Баварии" признан лучшим футболистом года в Германии

КИЕВ. 20 января. УНН. Правый защитник “Баварии” Йозуа Киммо удостоился звания лучшего футболиста сборной Германии в 2017 году по мнению болельщиков. Об этом информируют сайты Немецкого футбольного союза и “Баварии”, передает УНН.

По итогам голосования, проведенного на сайте Немецкого футбольного союза по Киммиха проголосовали 45,3 процента пользователей. На втором месте оказался немецкий легионер “ПСЖ” Дракслер — 37,8 процентов, на третьем Марк-Андре Тер Штеген ( “Барселона”/4,7 процентов).

Стоит отметить, что в 2017 году 22-летний Киммо сыграл 14 полных матчей в составе сборной с 15 и помог Бундестим завоевать Кубок Конфедераций.

Добавим, что по итогам предыдущего сезона хавбек сыграл в 27 баталиях Бундеслиги в которых забил 6 голов и отдал 1 результативный пас.

Напомним, мюнхенская “Бавария” объявила о подписании футболиста сборной Германии Леона Горецкого из состояния ФК “Шальке”.

Источник: УНН
Теги: спорт, Футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.