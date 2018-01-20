Более полумиллиона венесуэльцев сбежали от проблем на родине в Колумбию

КИЕВ. 20 января. УНН. Более 550 тыс. венесуэльцев, включая нелегальных мигрантов, находятся в настоящее время на территории Колумбии. Такие данные обнародовало в пятницу колумбийское Управление по вопросам миграции, сообщает УНН.

Согласно подсчетам ведомства, в 2017 году поток мигрантов из соседней страны вырос на 62%. По словам главы Управления Кристиана Крюгера, ситуация в Венесуэле “не только заставила тысячи колумбийцев вернуться на родину, но и заставила венесуэльцев рассматривать Колумбию в качестве альтернативного варианта, чтобы жить здесь или покупать товары первой необходимости”.

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Как ранее сообщало УНН, в последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно обнародованным в понедельник оценкам Национальной ассамблеи, уровень инфляции в Венесуэле по итогам года превысил 2600%.