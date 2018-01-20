Ракета Atlas V с военным спутником США стартовала с космодрома на мысе Канаверал

КИЕВ. 20 января. УНН. Американская ракета-носитель Atlas V со спутником GEO-4 военного назначения стартовала 19 января с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию, которую ведет компания United Launch Alliance (ULA), которая ответственна за запуск.

GEO-4 предназначен для оперативного предупреждения о применении боевых ракет. Пуск сначала был намечен на 18 января, но был отложен из-за технической неисправности. “Мы подтверждаем отделение нижней ступени ракеты. Все системы работают нормально”, - сообщили в ULA.

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Масса GEO-4 составляет около 4,5 т, его срок службы — около 12 лет. Аппарат должен стать частью создаваемой американскими ВВС инфракрасная система космического базирования (ИСКБ, SBIRS). Цели и задачи системы ограничиваются наблюдением и передачей на Землю данных о ракетных пусках.

В ИСКБ в настоящее время входят около 10 спутников, в том числе выведены соответственно в 2011, 2013 и 2017 годах на орбиту GEO-1, GEO-2 и GEO-3. Все эти аппараты, как и GEO-4, созданные корпорацией Lockheed Martin. Спутники GEO, оснащенные инфракрасными сенсорами, должны вести круглосуточное наблюдение за определенными объектами на Земле.

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ULA — совместное предприятие американских корпораций Boeing и Lockheed Martin. Основы ИСКБ были заложены в США в 1995 году.

Напомним, ракета-носитель Delta IV стартовала в Калифорнии со спутником для разведки США, трансляцию ведет оператор запуска компания United Launch Alliance (ULA).